Conférence Promenade dans l’oeuvre de George Sand en Berry

24 rue du Maréchal Foch Massay Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

#CD18 Conférence Promenade dans l’œuvre de George Sand en Berry

Rencontre avec auteur et dédicace 0 .

24 rue du Maréchal Foch Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 99 80 biblio.massay@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

#CD18 Conference: A walk through George Sand?s work in Berry

L’événement Conférence Promenade dans l’oeuvre de George Sand en Berry Massay a été mis à jour le 2026-02-13 par BERRY