Il fait chaud sur le coteau !

Massay Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 09:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Profitez d’une balade matinale pour connaître les modes d’adaptation et de résistance de la faune et de la flore aux fortes chaleurs.

Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

English :

Take a morning stroll to learn how flora and fauna adapt and resist the heat.

L’événement Il fait chaud sur le coteau ! Massay a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON