Il fait chaud sur le coteau ! Massay
Il fait chaud sur le coteau ! Massay dimanche 12 juillet 2026.
Il fait chaud sur le coteau !
Massay Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 09:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Profitez d’une balade matinale pour connaître les modes d’adaptation et de résistance de la faune et de la flore aux fortes chaleurs.
Profitez d’une balade matinale pour connaître les modes d’adaptation et de résistance de la faune et de la flore aux fortes chaleurs. 3 .
Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take a morning stroll to learn how flora and fauna adapt and resist the heat.
L’événement Il fait chaud sur le coteau ! Massay a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON