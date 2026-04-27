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Les Clebards Massay

Les Clebards Massay

Les Clebards Massay samedi 20 juin 2026.

Adresse : 78 Rue de la Gare

Ville : 18120 Massay

Département : Cher

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Massay

Les Clebards

78 Rue de la Gare Massay Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Concert organisé par Graines de Bons Arts. Tournée des 20 ans.
Concert organisé par Graines de Bons Arts. Tournée des 20 ans. 15  .

78 Rue de la Gare Massay 18120 Cher Centre-Val de Loire   grainesdebonsarts@hotmail.com

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English :

Concert organized by Graines de Bons Arts. 20th anniversary tour.

L’événement Les Clebards Massay a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de VIERZON

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