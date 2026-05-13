A l’abordage, Musée de la Poupée, Montbrison
A l’abordage, Musée de la Poupée, Montbrison samedi 23 mai 2026.
A l’abordage Samedi 23 mai, 16h00, 18h00, 21h00 Musée de la Poupée Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00
Embarquez pour une visite théâtralisée pleine d’aventures : histoires et mystères des profondeurs vous attendent au fil des salles de « De Montbrison aux abysses ». Une visite originale et vivante pour découvrir l’exposition temporaire.
Musée de la Poupée 13 Bd de la Préfecture, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477963915 http://ville-montbrison.fr/annuaire/musee-dallard Fonds historique du cabinet d’histoire naturelle et de curiosités de Jean-Baptiste d’Allard (1769-1848) : botanique, minéralogie, zoologie, anthropologie. Collection de jeux et jouets notamment de la marque Gégé (entreprise située à Moingt, commune ayant fusionné avec Montbrison en 2013). Accès par l’autoroute
A72, prendre sortie 7
Saint-Etienne : 35 mn
Roanne : 50 mn
Lyon : 50 mn
Le musée est entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite. Des visites commentées adaptées aux
personnes en situation de handicap sont proposées
sur réservation
**Embarquez pour une visite théâtralisée pleine d’aventures** : histoires et mystères des profondeurs vous attendent au fil des salles de « De Montbrison aux abysses ». Une visite originale et vivante…
©musée d’Allard
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