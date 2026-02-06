Nuit des musées en Loire Forez Montbrison

Nuit des musées en Loire Forez

Une soirée d’animation pour mettre en valeur les musées de Loire Forez. Venez les découvrir sous un angle inhabituel. Retrouvez la liste des sites participants sur www.rendezvousenforez.com ou venez nous demander le programme dans nos offices de tourisme.

Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

English : Nuit des musées en Loire Forez

An evening of entertainment to showcase the museums of Loire Forez. Come and discover them from an unusual angle. For a list of participating sites, visit www.rendezvousenforez.com or ask for the program at one of our tourist offices.

