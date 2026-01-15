Marathon de la Bière au Coeur du Forez 4ème édition Espace des Jacquins Montbrison
Marathon de la Bière au Coeur du Forez 4ème édition Espace des Jacquins Montbrison vendredi 22 mai 2026.
Espace des Jacquins 15, impasse des Jacquins Montbrison Loire
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
2026-05-22
4ème édition du marathon de la bière sur le thème du Moyen-Age !
Au programme marathon, semi marathon, course de 10 km, randonnée accessible (8km) et sportive (15km), dégustations, soirées, courses pour les enfants, salon du made in Loire.
Espace des Jacquins 15, impasse des Jacquins Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 05 78 99 anouk@lemarathondelabiere.com
English : Marathon de la Bière au Coeur du Forez 4ème édition
4th edition of the beer marathon on the theme of the Middle Ages!
On the program: marathon, half-marathon, 10km race, accessible (8km) and sporty (15km) hikes, tastings, evening events, children’s races, Made in Loire trade fair.
