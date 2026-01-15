Marathon de la Bière au Coeur du Forez 4ème édition Espace des Jacquins Montbrison

Marathon de la Bière au Coeur du Forez 4ème édition

Espace des Jacquins 15, impasse des Jacquins Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

4ème édition du marathon de la bière sur le thème du Moyen-Age !

Au programme marathon, semi marathon, course de 10 km, randonnée accessible (8km) et sportive (15km), dégustations, soirées, courses pour les enfants, salon du made in Loire.

.

Espace des Jacquins 15, impasse des Jacquins Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 05 78 99 anouk@lemarathondelabiere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marathon de la Bière au Coeur du Forez 4ème édition

4th edition of the beer marathon on the theme of the Middle Ages!

On the program: marathon, half-marathon, 10km race, accessible (8km) and sporty (15km) hikes, tastings, evening events, children’s races, Made in Loire trade fair.

L’événement Marathon de la Bière au Coeur du Forez 4ème édition Montbrison a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Forez