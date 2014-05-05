Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Cinéma Rex Montbrison
Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Cinéma Rex Montbrison mardi 19 mai 2026.
Montbrison
Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3
Cinéma Rex 10 Av. Charles de Gaulle Montbrison Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
-14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19 22:45:00
Date(s) :
2026-05-19
La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive elle vous fera vivre l’aventure au féminin !
Elle présente 3 films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes !
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Cinéma Rex 10 Av. Charles de Gaulle Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com
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English : Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3
Season 3 of the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival is here, and it?s all about adventure for women!
It features 3 films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!
L’événement Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Montbrison a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Loire Forez
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