Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Cinéma Rex Montbrison

Montbrison

Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3

Cinéma Rex 10 Av. Charles de Gaulle Montbrison Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

-14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:00:00

fin : 2026-05-19 22:45:00

Date(s) :

2026-05-19

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive elle vous fera vivre l’aventure au féminin !

Elle présente 3 films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes !

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Cinéma Rex 10 Av. Charles de Gaulle Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

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English : Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3

Season 3 of the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival is here, and it?s all about adventure for women!

It features 3 films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!

L’événement Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Montbrison a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Loire Forez