A l’abordage ! Visite théâtralisée, Musée de la Poupée, Montbrison

A l’abordage ! Visite théâtralisée Samedi 23 mai, 16h00, 18h00, 21h00 Musée de la Poupée Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Embarquez pour une visite théâtralisée pleine d’aventures : histoires et mystères des profondeurs vous attendent au fil des salles du musée. Une visite originale et vivante pour découvrir l’exposition.

Musée de la Poupée 13 Bd de la Préfecture, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477963915 http://ville-montbrison.fr/annuaire/musee-dallard Fonds historique du cabinet d’histoire naturelle et de curiosités de Jean-Baptiste d’Allard (1769-1848) : botanique, minéralogie, zoologie, anthropologie. Collection de jeux et jouets notamment de la marque Gégé (entreprise située à Moingt, commune ayant fusionné avec Montbrison en 2013). Accès par l’autoroute

A72, prendre sortie 7

Saint-Etienne : 35 mn

Roanne : 50 mn

Lyon : 50 mn

Le musée est entièrement accessible aux personnes à

mobilité réduite. Des visites commentées adaptées aux

personnes en situation de handicap sont proposées

sur réservation

**Embarquez pour une visite théâtralisée pleine d’aventures : histoires et mystères des profondeurs vous attendent au fil des salles du musée. Une visite originale et vivante pour découvrir…

©Musée d’Allard