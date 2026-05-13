Jeu de Piste « Gustave Saittout », Musée de la Poupée, Montbrison

Jeu de Piste « Gustave Saittout » Samedi 23 mai, 14h00 Musée de la Poupée Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Votre mission si vous l’acceptez : démasquer les fake news diffusées par Gustave Saittout, un mystérieux voyageur du futur ! À vous de démêler le vrai du faux à travers les expositions du musée.

Musée de la Poupée 13 Bd de la Préfecture, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477963915 http://ville-montbrison.fr/annuaire/musee-dallard Fonds historique du cabinet d’histoire naturelle et de curiosités de Jean-Baptiste d’Allard (1769-1848) : botanique, minéralogie, zoologie, anthropologie. Collection de jeux et jouets notamment de la marque Gégé (entreprise située à Moingt, commune ayant fusionné avec Montbrison en 2013). Accès par l’autoroute

A72, prendre sortie 7

Saint-Etienne : 35 mn

Roanne : 50 mn

Lyon : 50 mn

Le musée est entièrement accessible aux personnes à

mobilité réduite. Des visites commentées adaptées aux

personnes en situation de handicap sont proposées

sur réservation

Votre mission si vous l’acceptez : démasquer les fake news diffusées par Gustave Saittout, un mystérieux voyageur du futur ! À vous de démêler le vrai du faux à travers les expositions du musée.

© Musée d’Allard