Jeu de Piste « Gustave Saittout », Musée de la Poupée, Montbrison
Jeu de Piste « Gustave Saittout », Musée de la Poupée, Montbrison samedi 23 mai 2026.
Jeu de Piste « Gustave Saittout » Samedi 23 mai, 14h00 Musée de la Poupée Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Votre mission si vous l’acceptez : démasquer les fake news diffusées par Gustave Saittout, un mystérieux voyageur du futur ! À vous de démêler le vrai du faux à travers les expositions du musée.
Musée de la Poupée 13 Bd de la Préfecture, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477963915 http://ville-montbrison.fr/annuaire/musee-dallard Fonds historique du cabinet d’histoire naturelle et de curiosités de Jean-Baptiste d’Allard (1769-1848) : botanique, minéralogie, zoologie, anthropologie. Collection de jeux et jouets notamment de la marque Gégé (entreprise située à Moingt, commune ayant fusionné avec Montbrison en 2013). Accès par l’autoroute
A72, prendre sortie 7
Saint-Etienne : 35 mn
Roanne : 50 mn
Lyon : 50 mn
Le musée est entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite. Des visites commentées adaptées aux
personnes en situation de handicap sont proposées
sur réservation
Votre mission si vous l’acceptez : démasquer les fake news diffusées par Gustave Saittout, un mystérieux voyageur du futur ! À vous de démêler le vrai du faux à travers les expositions du musée.
© Musée d’Allard
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