À l’écoute de la nuit et de la faune nocturne, Médiathèque de Bressuire, Bressuire

Informations pratiques

À l’écoute de la nuit et de la faune nocturne Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque de Bressuire Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

L’aboiement du chevreuil, le glapissement du renard, les avez-vous déjà entendus ? Et le hululement des chouettes, le battement d’aile des chauve-souris ? Avec Clément Braud, guide et naturaliste, venez participer à une écoute pour découvrir, avec les oreilles, la faune nocturne du bocage.

Cette animation est proposée dans le cadre de l’événement « Le bocage étoilé » porté par Bocage Pays Branché afin de mieux connaître la nuit et sensibiliser à la pollution lumineuse nocturne. Deux marches aux lanternes nocturnes dans le bocage ponctueront l’événement les samedi 3 et vendredi 9 octobre.

Médiathèque de Bressuire 8 place du 5 mai, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Biblis en folie 2026

©Bocage Pays Branché