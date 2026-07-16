À l’écoute de la nuit et de la faune nocturne, Médiathèque de Bressuire, Bressuire
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Bressuire · Bressuire
Informations pratiques
À l’écoute de la nuit et de la faune nocturne Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque de Bressuire Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
L’aboiement du chevreuil, le glapissement du renard, les avez-vous déjà entendus ? Et le hululement des chouettes, le battement d’aile des chauve-souris ? Avec Clément Braud, guide et naturaliste, venez participer à une écoute pour découvrir, avec les oreilles, la faune nocturne du bocage.
Cette animation est proposée dans le cadre de l’événement « Le bocage étoilé » porté par Bocage Pays Branché afin de mieux connaître la nuit et sensibiliser à la pollution lumineuse nocturne. Deux marches aux lanternes nocturnes dans le bocage ponctueront l’événement les samedi 3 et vendredi 9 octobre.
Médiathèque de Bressuire 8 place du 5 mai, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Biblis en folie 2026
©Bocage Pays Branché
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