A l’écoute de l’inaudible : découverte des chauves-souris des Tours de Merle, RDV village d’accueil des Tours de Merle, Saint-Geniez-ô-Merle
jeudi 9 juillet 2026 · RDV village d'accueil des Tours de Merle · Saint-Geniez-ô-Merle
Informations pratiques
A l’écoute de l’inaudible : découverte des chauves-souris des Tours de Merle Jeudi 9 juillet, 20h30 RDV village d’accueil des Tours de Merle Corrèze
Gratuit – Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T20:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T20:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00
Venez découvrir le monde extraordinaire des chauves-souris à l’occasion d’une balade commentée au sein du site des Tours de Merle
RDV village d’accueil des Tours de Merle Saint Geniez ô Merle Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cen-nouvelle-aquitaine.org/rendez-vous-nature/09-07-2026-a-lecoute-de-linaudible-decouverte-des-chauves-souris-des-tours-de-merle-19/ »}]
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nocturne !
Quentin Escolar
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