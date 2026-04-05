Informations pratiques

Saint-Geniez-ô-Merle

Tours de Merle Spectacle Les Aboyeurs

Les Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-13

Les Tours de Merle prennent des airs de place de village médiéval avec la

compagnie des Aboyeurs. Installez-vous au cœur des Tours et laissez-vous porter

par ces crieurs et conteurs d’un autre temps qui redonnent vie à l’ambiance des

places publiques du Moyen âge

Entre musique, théâtre et jonglerie, les artistes enchaînent récits, saynètes et tours

d’adresse dans une énergie joyeuse et communicative. Au son de la cornemuse et

des percussions, laissez-vous surprendre par ce spectacle vivant où humour,

fantaisie et performances se mêlent pour le plaisir des petits comme des grands.

Une parenthèse festive et immersive, où le Moyen âge se fait entendre autant qu’il se

joue…

Animation incluse dans le prix d’entrée au site, durée 40 minutes, suivie d’un atelier avec les enfants .

Les Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

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English : Tours de Merle Spectacle Les Aboyeurs

L’événement Tours de Merle Spectacle Les Aboyeurs Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme