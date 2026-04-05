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Tours de Merle Spectacle Les Aboyeurs Saint-Geniez-ô-Merle

lundi 13 juillet 2026 · Saint-Geniez-ô-Merle

Tours de Merle Spectacle Les Aboyeurs Saint-Geniez-ô-Merle

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Les Tours de Merle
Ville
19220 Saint-Geniez-ô-Merle
Département
Corrèze
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Saint-Geniez-ô-Merle

Tours de Merle Spectacle Les Aboyeurs

Les Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-13

Les Tours de Merle prennent des airs de place de village médiéval avec la
compagnie des Aboyeurs. Installez-vous au cœur des Tours et laissez-vous porter
par ces crieurs et conteurs d’un autre temps qui redonnent vie à l’ambiance des
places publiques du Moyen âge
Entre musique, théâtre et jonglerie, les artistes enchaînent récits, saynètes et tours
d’adresse dans une énergie joyeuse et communicative. Au son de la cornemuse et
des percussions, laissez-vous surprendre par ce spectacle vivant où humour,
fantaisie et performances se mêlent pour le plaisir des petits comme des grands.
Une parenthèse festive et immersive, où le Moyen âge se fait entendre autant qu’il se
joue…
Animation incluse dans le prix d’entrée au site, durée 40 minutes, suivie d’un atelier avec les enfants   .

Les Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31 

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English : Tours de Merle Spectacle Les Aboyeurs

L’événement Tours de Merle Spectacle Les Aboyeurs Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme

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