A l’écoute des marouettes

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Allons à la rencontre de la marouette, oiseau rare, emblématique des zones humides.

Les marouettes sont des oiseaux rares et emblématiques des zones humides comme la Brenne. Mystérieuse et méconnue, nombreux sont les ornithologues qui la connaissent de nom, mais n’en ont jamais vu l’ombre ! 5 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Let’s meet the marouette, a rare bird emblematic of wetlands.

