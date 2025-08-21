Circuit VTT De la forêt de Lancosme aux étangs Saint-Michel-en-Brenne Indre

Circuit VTT De la forêt de Lancosme aux étangs En VTT

Circuit VTT De la forêt de Lancosme aux étangs 36290 Saint-Michel-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : 140 Distance : 32000.0 Tarif :

Au départ de Bellebouche, le parcours vous plonge dans le plus grand massif forestier de Brenne, Lancosme. Plus loin, le caractère sauvage de la Brenne ressort à travers la mosaïque de paysages composée de prairies, sous-bois et étangs.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Circuit VTT From the Lancosme forest to the ponds

Starting from Bellebouche, the course plunges you into the largest forest massif of Brenne, Lancosme. Further on, the wild character of the Brenne stands out through the mosaic of landscapes made up of meadows, undergrowth and ponds.

Deutsch :

Von Bellebouche aus führt Sie die Strecke in das größte Waldgebiet der Brenne, Lancosme. Weiter hinten tritt der wilde Charakter der Brenne durch das Landschaftsmosaik aus Wiesen, Unterholz und Teichen hervor.

Italiano :

Da Bellebouche, il percorso si inoltra nella più grande foresta della Brenne, Lancosme. Più avanti, il carattere selvaggio del Brenne si manifesta attraverso un mosaico di paesaggi fatto di prati, sottobosco e stagni.

Español :

A partir de Bellebouche, la ruta se adentra en el mayor bosque de la Brenne, Lancosme. Más adelante, el carácter salvaje del Brenne queda patente a través del mosaico de paisajes formado por prados, maleza y estanques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire