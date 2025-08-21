Balade à pied n°57 Chemins de sable en Brenne Saint-Michel-en-Brenne Indre

Balade à pied n°57 Chemins de sable en Brenne A pieds

Balade à pied n°57 Chemins de sable en Brenne 36500 Saint-Michel-en-Brenne Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 16000.0 Tarif :

Sainte-Gemme se caractérise par ses sols sableux propices à la culture des asperges. Ils permettent de circuler, en tout temps, sur des terrains secs. L’itinéraire en grande partie ombragé conduit à l’étang d’Oince. Une petite boucle fleurie permet d’accéder au dolmen de la pierre Saint-Martin.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 57 Sandy paths in Brenne

Sainte-Gemme is characterized by its sandy soils that are ideal for growing asparagus and allow you to walk on dry land at all times. This largely shaded route leads to the Oince lake. A small loop bordered by flowers leading to the Saint-Martin dolmen.

Deutsch :

Sainte-Gemme zeichnet sich durch seine sandigen Böden aus, die sich für den Spargelanbau eignen. Sie ermöglichen es, zu jeder Zeit auf trockenen Böden zu fahren. Die größtenteils schattige Route führt zum Étang d’Oince. Eine kleine blumengeschmückte Schleife führt zum Dolmen de la pierre Saint-Marti

Italiano :

Sainte-Gemme è caratterizzata da terreni sabbiosi adatti alla coltivazione degli asparagi. Permettono di camminare sempre su un terreno asciutto. Il percorso, in gran parte ombreggiato, conduce al laghetto di Oince. Un piccolo anello fiorito conduce al dolmen della pietra di Saint-Martin.

Español :

Sainte-Gemme se caracteriza por sus suelos arenosos, idóneos para el cultivo de espárragos. Permiten caminar sobre suelo seco en todo momento. La ruta, en gran parte sombreada, conduce al estanque del Oince. Un pequeño bucle florido conduce al dolmen de la piedra de Saint-Martin.

