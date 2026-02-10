Aménagement des parcs et jardins en vannerie sauvage

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 360 – 360 – 960 EUR

360

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20

Cette formation aborde l’utilisation de la vannerie dans les espaces verts, qu’ils soient publics ou privés. Par Babeth Ollivier, éducatrice et formatrice nature (Folle Brindille).

Pendant quatre jours, vous identifierez et récolterez une large variété de végétaux de proximité et aborderez les différentes techniques pour préparer ces matériaux au tressage. Vous réaliserez ensuite diverses structures plessis, tipi, barrière, chaise, cabane, etc. qui mobilisent des techniques différentes de tressages. Vous apprendrez donc à créer ces structures utiles, esthétiques, et respectueuses de l’environnement que vous pourrez installer dans les jardins, les espaces naturels ou les parcs urbains. 360 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 formations@cpiebrenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This course covers the use of basketry in both public and private green spaces. By Babeth Ollivier, nature educator and trainer (Folle Brindille).

L’événement Aménagement des parcs et jardins en vannerie sauvage Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Brenne