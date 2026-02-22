Fabrication de nichoirs

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Le Parc de la brenne propose un atelier familles pour fabriquer votre nichoir. A partir de 7 ans.Familles

Comment construire un nichoir qui pourra accueillir dans votre jardin une couvée de mésanges au printemps ? A la fin de l’après-midi, vous repartirez avec plein d’idées et de conseils. .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Parc de la Brenne offers a family workshop to build your own nesting box. Ages 7 and up.

L’événement Fabrication de nichoirs Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Brenne