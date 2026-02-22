Fabrication de nichoirs Saint-Michel-en-Brenne
Fabrication de nichoirs Saint-Michel-en-Brenne vendredi 17 avril 2026.
Fabrication de nichoirs
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Début : Vendredi 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
2026-04-17
Le Parc de la brenne propose un atelier familles pour fabriquer votre nichoir. A partir de 7 ans.Familles
Comment construire un nichoir qui pourra accueillir dans votre jardin une couvée de mésanges au printemps ? A la fin de l’après-midi, vous repartirez avec plein d’idées et de conseils. .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
The Parc de la Brenne offers a family workshop to build your own nesting box. Ages 7 and up.
