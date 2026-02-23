Drôle d’oiseaux

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Animation pour les familles à partir de 6 ans. Apprenez à identifier quelques oiseaux tout en s’amusant.Familles

Venez découvrir quelques oiseaux de la Brenne. Jeux et anecdotes rythmeront cette petite balade consacrée à l’observation de la gent ailée. 6 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Activities for families aged 5 and over. Learn to identify a few birds while having fun.

L’événement Drôle d’oiseaux Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-23 par Destination Brenne