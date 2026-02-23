Drôle d’oiseaux Saint-Michel-en-Brenne
Drôle d’oiseaux
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Tarif enfant
Début : Vendredi 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24
2026-04-24
Animation pour les familles à partir de 6 ans. Apprenez à identifier quelques oiseaux tout en s’amusant.Familles
Venez découvrir quelques oiseaux de la Brenne. Jeux et anecdotes rythmeront cette petite balade consacrée à l’observation de la gent ailée. 6 .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
Activities for families aged 5 and over. Learn to identify a few birds while having fun.
