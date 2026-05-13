À l’heure du conte…, Musée Marius Audin, Beaujeu

À l’heure du conte… Samedi 23 mai, 17h00 Musée Marius Audin Rhône

Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Une aventure poétique pour les petits (et les grands !) dès 5 ans.

Au cœur de l’exposition « Impressions beaujolaises », découvrez les paysages du Beaujolais à travers des mots et des rêves… La médiathèque vous entraîne dans un voyage au royaume de l’imaginaire.

Exposition du Musée Marius Audin dans les murs de la Maison du terroir beaujolais, 24 place de l’hôtel de ville | ⏳ 30 min | Inscription recommandée auprès de la Maison du terroir beaujolais.

Musée Marius Audin Place de l’Hôtel de Ville, 69430 Beaujeu, France Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 33474692288 https://www.beaujolais-tourisme.com/les-sites-et-musees/musee-marius-audin-97680.html Le Musée Marius Audin conserve environ 10.000 œuvres liées à l’histoire de Beaujeu et du Beaujolais. Reconnu Musée de France, le site est fermé au public depuis 2019 en vue de sa réhabilitation – projet piloté en étroite collaboration avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée s’est associé à la Maison du terroir beaujolais afin d’y présenter le cœur de sa collection, dans l’exposition Collection(s), de l’objet à l’œuvre. Laissez-vous emporter par la centaine d’œuvres présentées et les créations contemporaines des artistes invités ! 7j/7 du 1er février au 31 décembre : 10h – 12h30 / 14h – 18h. Dimanches et jours fériés : 10h – 12h30 / 15h – 18h. Fermeture à 19h en juillet et août. Accessible en fauteuil roulant en autonomie.

Une aventure poétique pour les petits (et les grands !) dès 5 ans.

© Musée Marius Audin