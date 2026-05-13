« Batraco » – conte théâtral, Musée Marius Audin, Beaujeu

« Batraco » – conte théâtral Samedi 23 mai, 19h30 Musée Marius Audin Rhône

Inscription vivement conseillée (places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Laissez-vous surprendre par « Batraco », un conte théâtral franco-italien inspiré d’un poème du XVe siècle où rats et grenouilles s’affrontent autour d’une mare avec panache, mauvaise foi et un goût certain du drame. Une création vivante et drôle à découvrir à partir de 8 ans, suivie d’un échange avec la troupe du Gobbo.

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Spectacle franco-italien. Adaptation par Adeline Bosc du texte d’Elisio Calenzio « La fantastique bataille des rats contre les grenouilles », inspiré par la Batrachomyomachie d’Homère et traduit par Rabelais.

Samedi 23 mai à 19h30 | Exposition du Musée Marius Audin dans les murs de la Maison du terroir beaujolais : 24 place de l’hôtel de ville | ⏳ 50 min | Gratuit, à partir de 8 ans | Inscription recommandée auprès de la Maison du terroir beaujolais

Musée Marius Audin Place de l’Hôtel de Ville, 69430 Beaujeu, France Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 33474692288 https://www.beaujolais-tourisme.com/les-sites-et-musees/musee-marius-audin-97680.html Le Musée Marius Audin conserve environ 10.000 œuvres liées à l’histoire de Beaujeu et du Beaujolais. Reconnu Musée de France, le site est fermé au public depuis 2019 en vue de sa réhabilitation – projet piloté en étroite collaboration avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée s’est associé à la Maison du terroir beaujolais afin d’y présenter le cœur de sa collection, dans l’exposition Collection(s), de l’objet à l’œuvre. Laissez-vous emporter par la centaine d’œuvres présentées et les créations contemporaines des artistes invités ! 7j/7 du 1er février au 31 décembre : 10h – 12h30 / 14h – 18h. Dimanches et jours fériés : 10h – 12h30 / 15h – 18h. Fermeture à 19h en juillet et août. Accessible en fauteuil roulant en autonomie.

Laissez-vous surprendre par « Batraco », un conte théâtral franco-italien inspiré d’un poème du XVe siècle où rats et grenouilles s’affrontent autour d’une mare avec panache, mauvaise foi et un goût …

© Musée Marius Audin