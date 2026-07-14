À L’horizon | Hors-les-murs Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin Montreuil

Informations pratiques

Plateau découverte de projets artistiques en cours.

Ce dispositif associe 6 lieux franciliens soutenant l’émergence et 6 jeunes compagnies.

Chaque structure accompagne activement l’artiste proposé.

Ces artistes ont été choisi.e.s par L’étoile du nord (Paris), le Collectif 12 (Mantes La Jolie), Lilas en Scène (Les Lilas), le Nouveau Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine), le Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin (Montreuil), et le Théâtre Public de Montreuil – CDN (Montreuil). Ils et elles présenteront leurs parcours et dévoileront leurs projets en cours, suivis par des échanges avec le public et des professionnel.le.s. Une occasion précieuse de donner de la visibilité à ces jeunes artistes.

La rencontre sera animée par deux compagnies du Pôle Accompagnement du Collectif 12.

Vous êtes convié.e.s à un temps de convivialité à l’issue des présentations.

THIBAUT GALIS / SUR NOS LÈVRES

Gosses du béton

Artiste complice à L’étoile du nord

CHARLOTTE WIND / STADIOS

Chacun leur personnalité



MATHILDE CHADEAU / SECTEUR IN.VERSO

Sinon pas grand chose



MARIE MORTIER / FICTIONS COLLECTIVES

Changer #2 (titre provisoire)

MAÉ DURAND & MARGHERITA FRIGNATI / PAVÉS BAVARDS

Madeleine(s)



COLLECTIF TENDRE DÉSORDRE

Hâbiter le temps

Plateforme théâtrale de projets en cours.

Le mardi 17 novembre 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition

Entrée libre sur réservation au au 01 71 89 26 70 ou resa.berthelot@montreuil.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-17T15:30:00+01:00

fin : 2026-11-17T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-17T14:30:00+02:00_2026-11-17T16:00:00+02:00

Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin 6, rue Marcelin-Berthelot 93100 Montreuil

https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



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