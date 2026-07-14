À L’horizon | Hors-les-murs Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin Montreuil
mardi 17 novembre 2026 · Théâtre municipal Berthelot - Jean Guerrin · Montreuil
Informations pratiques
Plateau découverte de projets artistiques en cours.
Ce dispositif associe 6 lieux franciliens soutenant l’émergence et 6 jeunes compagnies.
Chaque structure accompagne activement l’artiste proposé.
Ces artistes ont été choisi.e.s par L’étoile du nord (Paris), le Collectif 12 (Mantes La Jolie), Lilas en Scène (Les Lilas), le Nouveau Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine), le Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin (Montreuil), et le Théâtre Public de Montreuil – CDN (Montreuil). Ils et elles présenteront leurs parcours et dévoileront leurs projets en cours, suivis par des échanges avec le public et des professionnel.le.s. Une occasion précieuse de donner de la visibilité à ces jeunes artistes.
La rencontre sera animée par deux compagnies du Pôle Accompagnement du Collectif 12.
Vous êtes convié.e.s à un temps de convivialité à l’issue des présentations.
THIBAUT GALIS / SUR NOS LÈVRES
Gosses du béton
Artiste complice à L’étoile du nord
CHARLOTTE WIND / STADIOS
Chacun leur personnalité
MATHILDE CHADEAU / SECTEUR IN.VERSO
Sinon pas grand chose
MARIE MORTIER / FICTIONS COLLECTIVES
Changer #2 (titre provisoire)
MAÉ DURAND & MARGHERITA FRIGNATI / PAVÉS BAVARDS
Madeleine(s)
COLLECTIF TENDRE DÉSORDRE
Hâbiter le temps
Plateforme théâtrale de projets en cours.
Le mardi 17 novembre 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition
Entrée libre sur réservation au au 01 71 89 26 70 ou resa.berthelot@montreuil.fr
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-17T15:30:00+01:00
fin : 2026-11-17T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-17T14:30:00+02:00_2026-11-17T16:00:00+02:00
Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin 6, rue Marcelin-Berthelot 93100 Montreuil
https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/
Afficher la carte du lieu Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Montreuil (Paris)
- LEONIE, Jardin du Théâtre des Roches, Montreuil 16 juillet 2026
- Africolor – Léonie, Jardin du Théâtre Municipal des Roches, Montreuil 16 juillet 2026
- Una lacrima sul viso par la Cie Le cri de la salade, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil 19 juillet 2026
- Tony Marlow Trio, Jardin du Théâtre Municipal des Roches, Montreuil 23 juillet 2026
- Planète Pas Nette par Duo Gallus, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil 26 juillet 2026