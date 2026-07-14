UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montreuil

À L’horizon | Hors-les-murs Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin Montreuil

mardi 17 novembre 2026 · Théâtre municipal Berthelot - Jean Guerrin · Montreuil

À L’horizon | Hors-les-murs Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin Montreuil

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Lieu
Théâtre municipal Berthelot - Jean Guerrin
Adresse
6, rue Marcelin-Berthelot
Ville
93100 Montreuil
Département
Paris
Tarif
<p>Entrée libre sur réservation au au 01 71 89 26 70 ou resa.berthelot@montreuil.fr </p>

Plateau découverte de projets artistiques en cours.
Ce dispositif associe 6 lieux franciliens soutenant l’émergence et 6 jeunes compagnies.

Chaque structure accompagne activement l’artiste proposé.

Ces artistes ont été choisi.e.s par L’étoile du nord (Paris), le Collectif 12 (Mantes La Jolie), Lilas en Scène (Les Lilas), le Nouveau Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine), le Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin (Montreuil), et le Théâtre Public de Montreuil – CDN (Montreuil). Ils et elles présenteront leurs parcours et dévoileront leurs projets en cours, suivis par des échanges avec le public et des professionnel.le.s. Une occasion précieuse de donner de la visibilité à ces jeunes artistes.

La rencontre sera animée par deux compagnies du Pôle Accompagnement du Collectif 12.

Vous êtes convié.e.s à un temps de convivialité à l’issue des présentations.

THIBAUT GALIS / SUR NOS LÈVRES
Gosses du béton
Artiste complice à L’étoile du nord

CHARLOTTE WIND / STADIOS
Chacun leur personnalité

MATHILDE CHADEAU / SECTEUR IN.VERSO
Sinon pas grand chose

MARIE MORTIER / FICTIONS COLLECTIVES
Changer #2 (titre provisoire)

MAÉ DURAND & MARGHERITA FRIGNATI / PAVÉS BAVARDS
Madeleine(s)

COLLECTIF TENDRE DÉSORDRE
Hâbiter le temps

Plateforme théâtrale de projets en cours.
Le mardi 17 novembre 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition

Entrée libre sur réservation au au 01 71 89 26 70 ou resa.berthelot@montreuil.fr 

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-17T15:30:00+01:00
fin : 2026-11-17T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-17T14:30:00+02:00_2026-11-17T16:00:00+02:00

Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin 6, rue Marcelin-Berthelot  93100 Montreuil
https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/


Afficher la carte du lieu Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Montreuil (Paris)