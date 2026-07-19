Guinguette de Montreuil Montreuil
samedi 8 août 2026 · Montreuil
Informations pratiques
Montreuil
Guinguette de Montreuil
Rue du Communal Montreuil Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez Guincher au Communal de Montreuil lors de sa traditionnelle Guinguette dès 17h30 !
17h30 Ouverture
Dès l’ouverture, place au bal musette !
Accordéon, danse et ambiance guinguette au rendez-vous.
19h Repas & Banda
Savourez nos spécialités mogettes, jambon, galettes-saucisses, melon…
Le tout au rythme de la banda de la Guinguette, venue enflammer l’ambiance comme chaque année !
21h30 Grand Bal Populaire
L’orchestre Plein Feu revient mettre le feu à la piste !
Danse, musique et bonne humeur pour une soirée inoubliable ! .
Rue du Communal Montreuil 85200 Vendée Pays de la Loire comitefetes.montreuil85@yahoo.fr
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English :
Come dance the guinch at the Communal de Montreuil during its traditional guinguette starting at 5:30 p.m.!
L’événement Guinguette de Montreuil Montreuil a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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