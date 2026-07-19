Informations pratiques

Montreuil

Guinguette de Montreuil

Rue du Communal Montreuil Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez Guincher au Communal de Montreuil lors de sa traditionnelle Guinguette dès 17h30 !

17h30 Ouverture

Dès l’ouverture, place au bal musette !

Accordéon, danse et ambiance guinguette au rendez-vous.

19h Repas & Banda

Savourez nos spécialités mogettes, jambon, galettes-saucisses, melon…

Le tout au rythme de la banda de la Guinguette, venue enflammer l’ambiance comme chaque année !

21h30 Grand Bal Populaire

L’orchestre Plein Feu revient mettre le feu à la piste !

Danse, musique et bonne humeur pour une soirée inoubliable ! .

Rue du Communal Montreuil 85200 Vendée Pays de la Loire comitefetes.montreuil85@yahoo.fr

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English :

Come dance the guinch at the Communal de Montreuil during its traditional guinguette starting at 5:30 p.m.!

L’événement Guinguette de Montreuil Montreuil a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin