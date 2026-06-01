Petite Gueule, Jardin du Théâtre Municipal des Roches, Montreuil

Petite Gueule Jeudi 30 juillet, 19h00 Jardin du Théâtre Municipal des Roches Seine-Saint-Denis

gratuit, réservation fortement conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T21:30:00+02:00

Naviguant d’une esthétique à l’autre pour parler, rapper, chanter ce passage virevoltant dans la vie d’une femme, Petite Enceinte, c’est son p’tit nom pour quelques mois, a découvert que ça lui allait bien cette douceur qui va de soi . Mais pas que ! On retrouve sa dérision, son énergie, son flow, sa plume sensible et toujours, sa haute intensité au service d’un sujet qu’on pourrait penser pas très rap-game et pourtant …

Les places changent, un coup de pied dans la familière qui l’obsède et qu’elle ne résiste pas à mettre en musique.

Petite Gueule Bouleversée, s’aventure dans cet album comme dans la vie, intimement liés ici, et c’est bien de ça qu’il s’agit.

Jardin du Théâtre Municipal des Roches 19 Rue Antoinette, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France 0171862880 https://lesroches-montreuil.fr/ https://www.facebook.com/LesRochesMaisondespratiquesamateurs [{« type »: « email », « value »: « lesroches@montreuil.fr »}] Le Jardin du Théâtre des Roches, lieu pluridisciplinaire de pratiques artistiques et culturelles vous accueil durant la période de mai à septembre pour des représentations de spectacles en extérieur. Billetterie ou accès libre en fonction des événements

Petite Gueule explore rap et chant avec une fougue sincère, un flow affirmé et une écriture sensible, portée par une énergie scénique puissante et communicative. concert spectacle

@Marylene_Eytier