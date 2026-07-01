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AGENDA · Montreuil

Die Zucchero Filato Théåtre par la Compagnie Fer à Coudre, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil

dimanche 2 août 2026 · Parcelles de l'association Murs à pêches · Montreuil

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Parcelles de l'association Murs à pêches
Adresse
Impasse Gobétue 93100 Montreuil
Ville
93100 Montreuil
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
Dès 3 ans

Die Zucchero Filato Théåtre par la Compagnie Fer à Coudre Dimanche 2 août, 17h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis

Dès 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T17:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T17:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Un couple de confiseurs rêve de l’enfant qu’ils n’ont jamais eu et revisite l’amour qui les lie.

Écrit, scénographié et mis en scène par Jonathan Charnay
Avec Jonathan Charnay et Céline Lombardi

Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org
Théâtre

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