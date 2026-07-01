Die Zucchero Filato Théåtre par la Compagnie Fer à Coudre, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil

dimanche 2 août 2026 · Parcelles de l'association Murs à pêches · Montreuil

Informations pratiques

Die Zucchero Filato Théåtre par la Compagnie Fer à Coudre Dimanche 2 août, 17h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis

Dès 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T17:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T17:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Un couple de confiseurs rêve de l’enfant qu’ils n’ont jamais eu et revisite l’amour qui les lie.

Écrit, scénographié et mis en scène par Jonathan Charnay

Avec Jonathan Charnay et Céline Lombardi

Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org

Théâtre