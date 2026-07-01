Planète Pas Nette par Duo Gallus, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil
dimanche 26 juillet 2026 · Parcelles de l'association Murs à pêches · Montreuil
Informations pratiques
Planète Pas Nette par Duo Gallus Dimanche 26 juillet, 17h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T17:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T17:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00
Créé à l’occasion de la sortie de l’ouvrage Planète pas nette, lecture et concert autour de textes engagés, poétiques, drôles et entraînants.
Proposé en collaboration avec la Région Île-de-France
Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org
Spectacle musico-littéraire
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