Planète Pas Nette par Duo Gallus, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil

dimanche 26 juillet 2026 · Parcelles de l'association Murs à pêches · Montreuil

Informations pratiques

Planète Pas Nette par Duo Gallus Dimanche 26 juillet, 17h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T17:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T17:00:00+02:00 – 2026-07-26T18:00:00+02:00

Créé à l’occasion de la sortie de l’ouvrage Planète pas nette, lecture et concert autour de textes engagés, poétiques, drôles et entraînants.

Proposé en collaboration avec la Région Île-de-France

Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org

Spectacle musico-littéraire