UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Versailles

À livre ouvert, Bibliothèque de Porchefontaine, Versailles

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque de Porchefontaine · Versailles

À livre ouvert, Bibliothèque de Porchefontaine, Versailles

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de Porchefontaine
Adresse
86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles, France
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines
Tarif
Entrée libre.

À livre ouvert Vendredi 2 octobre, 19h00 Bibliothèque de Porchefontaine Yvelines

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Vous lisez un peu, beaucoup, passionnément ? Venez découvrir nos coups de cœur et partager vos lectures ! Public adulte.

Bibliothèque de Porchefontaine 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 0139506003 https://bibliotheque.versailles.fr/les-bibliotheques/porchefontaine Public : tous publics
Collections : 30 000 documents
Vous lisez un peu, beaucoup, passionnément ? Venez découvrir nos coups de cœur et partager vos lectures ! Public adulte.

Freepik.com

À voir aussi à Versailles (Yvelines)