À livre ouvert, Bibliothèque de Porchefontaine, Versailles

Informations pratiques

À livre ouvert Vendredi 2 octobre, 19h00 Bibliothèque de Porchefontaine Yvelines

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

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Bibliothèque de Porchefontaine 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 0139506003 https://bibliotheque.versailles.fr/les-bibliotheques/porchefontaine Public : tous publics

Collections : 30 000 documents

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