À livre ouvert, Bibliothèque de Porchefontaine, Versailles
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque de Porchefontaine · Versailles
Informations pratiques
À livre ouvert Vendredi 2 octobre, 19h00 Bibliothèque de Porchefontaine Yvelines
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
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Bibliothèque de Porchefontaine 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 0139506003 https://bibliotheque.versailles.fr/les-bibliotheques/porchefontaine Public : tous publics
Collections : 30 000 documents
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