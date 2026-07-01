Babysit’dating, Hôtel de Ville, Versailles

Informations pratiques

Babysit’dating Samedi 12 septembre, 13h00 Hôtel de Ville Yvelines

Inscriptions pour les parents en septembre sur www.versailles.fr

Inscriptions sur place pour les baby-sitters.

babysitdating@versailles.fr

01 30 97 83 70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Le rendez-vous annuel entre baby-sitters et parents Versaillais.

Les parents réservent un créneau d’une heure sur le site versailles.fr. Un panneau affiché devant leur table indiquera leur quartier de résidence et le type de garde recherché.

Pour les baby-sitters, pas d’inscription au préalable, ni de créneau horaire. Si vous êtes âgé d’au moins 16 ans, vous vous présentez directement à l’Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 80 00 http://www.versailles.fr https://www.facebook.com/Versailles.officiel/ L’hôtel de ville de Versailles est situé 4 avenue de Paris. Le bâtiment, tel qu’il existe aujourd’hui, a été construit au tournant du xxe siècle. Décidée en 1897 sur ordre du maire de l’époque Édouard Lefebvre, sa construction est confiée à l’architecte Henri Legrand. Il a été inauguré le 18 novembre 1900.

Parents et baby-sitters, rencontrez-vous !