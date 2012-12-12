Dans la peau d’un courtisan (promenade ludique) Versailles
Dans la peau d’un courtisan (promenade ludique) Versailles samedi 5 septembre 2026.
Versailles
Dans la peau d’un courtisan (promenade ludique)
Versailles Yvelines
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05 16:15:00
Date(s) :
2026-09-05
Découvrez en vous amusant les aspects curieux de la vie quotidienne à la cour de Versailles ! En vous menant dans les rues de la ville royale, votre guide vous raconte avec drôlerie usages de la mode, règles d’hygiène, éducation des princes…
.
Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 39 24 88 88 tourisme@ot-versailles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the curious aspects of daily life at the court of Versailles! As your guide leads you through the streets of the royal city, you’ll learn all about fashion, hygiene and the education of the princes…
L’événement Dans la peau d’un courtisan (promenade ludique) Versailles a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc
À voir aussi à Versailles (Yvelines)
- PHILIPPINE DELAIRE – PHILIPPINE DELAIRE – Fifille à papa – VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles 30 mai 2026
- CHRISTINE DE SUÈDE CHAPELLE ROYALE Versailles 30 mai 2026
- Hommage à Miles Davis, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy, Versailles 30 mai 2026
- Christine de Suède La Chapelle Royale du Château de Versailles Versailles 31 mai 2026
- Salons des solistes – Musiques anciennes, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – salle Rameau, Versailles 1 juin 2026