Versailles

Dans la peau d’un courtisan (promenade ludique)

Versailles Yvelines

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 15:00:00

fin : 2026-09-05 16:15:00

Date(s) :

2026-09-05

Découvrez en vous amusant les aspects curieux de la vie quotidienne à la cour de Versailles ! En vous menant dans les rues de la ville royale, votre guide vous raconte avec drôlerie usages de la mode, règles d’hygiène, éducation des princes…

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Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 39 24 88 88 tourisme@ot-versailles.fr

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English :

Discover the curious aspects of daily life at the court of Versailles! As your guide leads you through the streets of the royal city, you’ll learn all about fashion, hygiene and the education of the princes…

L’événement Dans la peau d’un courtisan (promenade ludique) Versailles a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc