JEAN-PAX MEFRET, Versailles Palais des Congrès, Versailles

JEAN-PAX MEFRET Samedi 5 septembre, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

Plein : 69€ | Plein : 59€ | Plein : 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T20:30:00+02:00 – 2026-09-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T20:30:00+02:00 – 2026-09-05T23:30:00+02:00

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.clameurs-events.com/agenda/46-JEAN-PAX-MEFRET?session=46 »}]

JEAN-PAX MEFRET