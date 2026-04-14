JEAN-PAX MEFRET, Versailles Palais des Congrès, Versailles
JEAN-PAX MEFRET, Versailles Palais des Congrès, Versailles samedi 5 septembre 2026.
JEAN-PAX MEFRET Samedi 5 septembre, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines
Plein : 69€ | Plein : 59€ | Plein : 29€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T20:30:00+02:00 – 2026-09-05T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-05T20:30:00+02:00 – 2026-09-05T23:30:00+02:00
Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.clameurs-events.com/agenda/46-JEAN-PAX-MEFRET?session=46 »}]
JEAN-PAX MEFRET
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