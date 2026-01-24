Laudetur, adoretur, honoretur., Hôtel des Menus-Plaisirs, Versailles

Informations pratiques

Laudetur, adoretur, honoretur. Mercredi 9 septembre, 19h00 Hôtel des Menus-Plaisirs Yvelines

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:45:00+02:00

Fin : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:45:00+02:00

Au XVIIe siècle, le petit motet s’impose comme l’une des formes de prédilection des compositeurs, tant par son aspect pratique dû à l’effectif réduit que par les possibilités qu’il offre du point de vue musical et dramatique.

Entre grands maîtres du genre et compositeurs moins célèbres, ce programme fait dialoguer œuvres emblématiques et petits joyaux méconnus. Du style italianisant au goût français, du solennel au dramatique, il révèle toute la richesse du petit motet, avec plusieurs pièces inédites de Bouteiller et Charpentier.

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Programme :

Beatus vir…

Jacques Duponchel (? -1685)

Huitième méditation pour le Carême – Stabat Mater

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Quam dilecta…

André Campra (1660-1744)

Stella cæli…

Henry Du Mont (1610-1684)

Super flumina Babylonis

Pierre Bouteiller (1655/1660 -1717)

Veni creator Spiritus

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

O salutaris hostia!

Daniel Danielis (1635-1696)

Cinquième méditation pour le Carême (Cum cenasset Jesus…)

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

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Distribution :

Flavien Lecomte, haute-contre

Darío Jara Novoa, basse-taille

Haruna Nakaie, viole de gambe

Apolline Khou, clavier

Hôtel des Menus-Plaisirs 22 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cmbv.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139207810 »}, {« type »: « link », « value »: « https://cmbv.fr/fr/evenements/laudetur-adoretur-honoretur »}]

Le genre du petit motet à trois voix d’hommes est mis à l’honneur dans ce programme, à l’occasion du récital de fin d’études de Flavien Lecomte, Chantre à la Maîtrise du CMBV.