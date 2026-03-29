À l’œuvre : Lisa Nordström Institut Suédois Paris

En réponse à l’exposition « Formes ouvertes », qui présente des œuvres de Olle Bærtling et de sept artistes contemporain⸱es, Lisa Nordström engage un dialogue avec l’abstraction géométrique à travers le son – explorant ligne, couleur, tension et perception spatiale dans une forme musicale élargie. Loin du formalisme d’un concert traditionnel, nous vous invitons à déambuler dans l’exposition au son des compositions de Lisa Nordström. Les œuvres abstraites de Olle Bærtling et des artistes contemporain⸱es sont à goûter et à vivre en même temps que la musique.

Le travail de Lisa Nordström circule entre les mondes sonores électroniques et acoustiques. Au cœur de sa pratique se trouve une approche tactile et performative du son, où la voix, la flûte basse, le cithare, l’électronique et divers objets résonants se fondent pour créer des paysages sonores immersifs. Sa musique se caractérise par une tension singulière entre fragilité et puissance – des textures intimes qui se déploient en formes expansives et sculpturales. L’espace, l’architecture et le contexte narratif jouent un rôle central dans la construction de ses pièces, où l’écoute est envisagée comme un acte physique et spatial.

Nordström a publié seize albums et compose pour la radio, des installations audiovisuelles et des œuvres de concert. Elle a beaucoup tourné en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Asie. Parallèlement, elle travaille pour le cinéma et a notamment reçu le Guldbagge Award (équivalent suédois des César) de la meilleure musique originale pour le documentaire Children of the Enemy.

« À l’œuvre » est une nouvelle série d’événements à l’Institut suédois, où nous invitons un⸱e artiste à intervenir dans l’exposition en cours. Cette fois-ci, c’est la compositrice et artiste sonore Lisa Nordström qui répondra en musique à l’exposition « Formes ouvertes ».

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Accès libre dans la limite de capacité des salles d’exposition

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T20:30:00+02:00

Institut Suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

https://paris.si.se/agenda/a-loeuvre-lisa-nordstrom/ +33144788020 institutsuedois@si.se



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