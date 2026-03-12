Trail le Pouce Bois de Vincennes Paris

Les courses au programme

Trail de 13,5 km (hommes et femmes, à partir de 14 ans) – Départ à 9h30.

Course enfants (à partir de 5 ans) – Départ à 8h45.

Plan de la course

Le Trail le Pouce, c’est une course en pleine nature, au milieu du bois de Vincennes (12e) !

Le dimanche 10 mai 2026

de 09h30 à 14h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T12:30:00+02:00

fin : 2026-05-10T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T09:30:00+02:00_2026-05-10T14:00:00+02:00

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris

https://courirpourleplaisir.fr/Page6_4.php



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