Trail le Pouce Bois de Vincennes Paris
Trail le Pouce Bois de Vincennes Paris dimanche 10 mai 2026.
Les courses au programme
Trail de 13,5 km (hommes et femmes, à partir de 14 ans) – Départ à 9h30.
Course enfants (à partir de 5 ans) – Départ à 8h45.
Le Trail le Pouce, c’est une course en pleine nature, au milieu du bois de Vincennes (12e) !
Le dimanche 10 mai 2026
de 09h30 à 14h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T12:30:00+02:00
fin : 2026-05-10T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T09:30:00+02:00_2026-05-10T14:00:00+02:00
Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris
https://courirpourleplaisir.fr/Page6_4.php
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