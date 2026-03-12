Trail le Pouce Bois de Vincennes Paris

Trail le Pouce Bois de Vincennes Paris

Trail le Pouce Bois de Vincennes Paris dimanche 10 mai 2026.

Les courses au programme

Trail de 13,5 km (hommes et femmes, à partir de 14 ans) – Départ à 9h30.

Course enfants (à partir de 5 ans) – Départ à 8h45.

Plan de la course

Le Trail le Pouce, c’est une course en pleine nature, au milieu du bois de Vincennes (12e) !
Le dimanche 10 mai 2026
de 09h30 à 14h00
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T12:30:00+02:00
fin : 2026-05-10T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T09:30:00+02:00_2026-05-10T14:00:00+02:00

Bois de Vincennes Porte Dorée  75012 Paris
https://courirpourleplaisir.fr/Page6_4.php


Afficher la carte du lieu Bois de Vincennes et trouvez le meilleur itinéraire

Prochains événements à Paris