Courses solidaires Hôtel national des Invalides PARIS
Courses solidaires Hôtel national des Invalides PARIS dimanche 10 mai 2026.
Cette année, les Courses solidaires se tiendront le dimanche 10 mai, autour de
l’Hôtel national des Invalides. Ouvertes à tous, elles
s’articulent autour de 4 épreuves : 3 courses (10 km, 5 km
et 1,5 km) et 1 marche (1,5 km). Inscription obligatoire.
Le départ des 4 épreuves se fera au 53 boulevard de La Tour-Maubourg 75007.
Course de 10 km – départ 09h30 – coût de l’inscription 25€ – à partir de 16 ans – T-shirt offert et médaille pour les finishers.
Course de 1,5 km – départ 11h30 – coût de l’inscription 8 € – entre 9 et 15 ans – T-shirt offert et médaille pour les finishers. Cette course peut être faite en duo enfant/parent.
Course de 5km – départ 12h00 – coût de l’inscription 25€ – à partir de 14 ans – T-shirt offert et médaille pour les finishers.
Marche de 1,5 km – départ 14h00 – coût de l’inscription 8 € – tout public – T-shirt offert.
Événement caritatif créé en 2023, les Courses solidaires ont pour but de rassembler petits et grands autour d’une cause : le Bleuet de France.
Le dimanche 10 mai 2026
de 09h00 à 18h00
payant
Accès gratuit et sans inscription au village des partenaires. Vous
pourrez y retrouver entre autre des associations d’entraide, des acteurs de
la prévention, assister à des démonstrations dynamiques et de premiers
secours.
Inscription aux épreuves obligatoire.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T12:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T09:00:00+02:00_2026-05-10T18:00:00+02:00
Hôtel national des Invalides 2 place Vauban 75007 Départ des épreuves : 53 boulevard de La Tour-Maubourg, 75007 ParisPARIS
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