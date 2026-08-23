UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montauban

A.M.E l’Espace VO Montauban

dimanche 6 décembre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 chemin de paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
10 10 15

Montauban

A.M.E

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 16:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :
2026-12-06

Nouvelle production du Quatuor de Cadars,
  .

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie   lespacevo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A.M.E

New production by the Cadars Quartet,

L’événement A.M.E Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

À voir aussi à Montauban (Tarn-et-Garonne)