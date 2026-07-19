« À mes très chères femme et fille » de Hersz Strasfogel L’histoire de la « lettre de Hermann » retrouvée enterrée à Auschwitz-Birkenau Mémorial de la Shoah Paris
mardi 6 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
En février 1945, une lettre écrite en français par un Sonderkommando et adressée par un certain Hermann à sa femme et sa fille est retrouvée dans les ruines d’un crématoire d’Auschwitz-Birkenau. Pendant des décennies, ce témoignage unique d’un Sonderkommando français a été attribué de manière erronée à un dénommé Chaïm Hermann. En 2018, Karen Taieb, responsable des archives au Mémorial de la Shoah, découvre la véritable identité de l’auteur, Hersz Strasfogel. Cet ouvrage livre une publication inédite de cette lettre, en raconte la trajectoire, et propose divers éléments d’analyse pour éclairer ce document majeur.
En présence des directricesd’ouvrage et de TalBruttmann, historien.
En conversation avec BertrandRichard, auteur et éditeur.
Édition critique établie par Karen Taieb et Géraldine Muhlmann.
Les Belles Lettres, 2026.
Le mardi 06 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif : de 3€ à 5€
Plus d’informations –
Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)
Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T21:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/
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