Visites-conférences pour les collections permanentes Musée Bourdelle PARIS

Informations pratiques

Cette visite vous emmène dans les collections permanentes et les jardins du musée. À travers les chefs-d’œuvre d’Antoine Bourdelle, découvrez cet artiste majeur et le fonctionnement d’un atelier de sculpteur dans le Montparnasse bouillonnant de la fin du 19ème, début du 20ème siècle.

Visite guidée pour adultes et adolescents (dès 12 ans)

Découvrez l’histoire du musée Bourdelle et les chefs-d’œuvre de ses collections permanentes.

Le samedi 19 décembre 2026

de 14h00 à 15h30

Le samedi 28 novembre 2026

de 14h00 à 15h30

Le samedi 31 octobre 2026

de 14h00 à 15h30

Le vendredi 23 octobre 2026

de 14h00 à 15h30

Le samedi 03 octobre 2026

de 14h00 à 15h30

Le dimanche 09 août 2026

de 11h00 à 12h30

payant

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 5 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-09T14:00:00+02:00

fin : 2026-12-19T16:30:00+01:00

Date(s) : 2026-08-09T11:00:00+02:00_2026-08-09T12:30:00+02:00;2026-10-03T14:00:00+02:00_2026-10-03T15:30:00+02:00;2026-10-23T14:00:00+02:00_2026-10-23T15:30:00+02:00;2026-10-31T14:00:00+02:00_2026-10-31T15:30:00+02:00;2026-11-28T14:00:00+02:00_2026-11-28T15:30:00+02:00;2026-12-19T14:00:00+02:00_2026-12-19T15:30:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/visites-conferences-pour-les-collections-permanentes +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle



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