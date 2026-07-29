Visites-conférences pour les collections permanentes Musée Bourdelle PARIS
dimanche 9 août 2026 · Musée Bourdelle · PARIS
Informations pratiques
Cette visite vous emmène dans les collections permanentes et les jardins du musée. À travers les chefs-d’œuvre d’Antoine Bourdelle, découvrez cet artiste majeur et le fonctionnement d’un atelier de sculpteur dans le Montparnasse bouillonnant de la fin du 19ème, début du 20ème siècle.
Visite guidée pour adultes et adolescents (dès 12 ans)
Découvrez l’histoire du musée Bourdelle et les chefs-d’œuvre de ses collections permanentes.
Le samedi 19 décembre 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 28 novembre 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 31 octobre 2026
de 14h00 à 15h30
Le vendredi 23 octobre 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 03 octobre 2026
de 14h00 à 15h30
Le dimanche 09 août 2026
de 11h00 à 12h30
payant
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-09T14:00:00+02:00
fin : 2026-12-19T16:30:00+01:00
Date(s) : 2026-08-09T11:00:00+02:00_2026-08-09T12:30:00+02:00;2026-10-03T14:00:00+02:00_2026-10-03T15:30:00+02:00;2026-10-23T14:00:00+02:00_2026-10-23T15:30:00+02:00;2026-10-31T14:00:00+02:00_2026-10-31T15:30:00+02:00;2026-11-28T14:00:00+02:00_2026-11-28T15:30:00+02:00;2026-12-19T14:00:00+02:00_2026-12-19T15:30:00+02:00
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/visites-conferences-pour-les-collections-permanentes +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle
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