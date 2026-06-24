A musée vous, amusons-nous ! Jardin Villard Guéret
A musée vous, amusons-nous ! Jardin Villard Guéret lundi 6 juillet 2026.
Guéret
A musée vous, amusons-nous !
Jardin Villard Avenue de la Senatorerie Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27
Venez en famille, en couple, entre amis vous amuser et apprendre à regarder autrement. Découvrez le Parc de la Sénatorerie, le musée et la chapelle de manière ludique. Au programme Clic-clac Kodac, Tic-tac boum, le Remember, le jeu des 7 dessins, à la recherche des couleurs, le dialogue des sculptures… A partir de 7 ans. .
Jardin Villard Avenue de la Senatorerie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr
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English : A musée vous, amusons-nous !
L’événement A musée vous, amusons-nous ! Guéret a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Grand Guéret
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