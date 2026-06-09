CONTES ET SERENADES Salle de la Providence Guéret
CONTES ET SERENADES Salle de la Providence Guéret samedi 4 juillet 2026.
Guéret
CONTES ET SERENADES
Salle de la Providence Avenue de la Senatorerie Guéret Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 19:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Soirée concert Contes et sérénades organisée par l’Ecole des chats de la Creuse. .
Salle de la Providence Avenue de la Senatorerie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 50 49 98
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English : CONTES ET SERENADES
L’événement CONTES ET SERENADES Guéret a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grand Guéret
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