Guéret

Un été à Courtille

Guéret Creuse

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Le service des sports de la ville de Guéret vous accueille tout l’été à la base de loisirs de Courtille pour des activités variées.

Pour les 2-6 ans mini karting, tricycles, initiation tir à l’arc, mini-golf, mini-trampolines, structures gonflables

A partir de 6 ans tir à l’arc, mini-golf, activité du jour (bmx, vtt, baseball, orientation, homeball, boxe…), beach volley ou beach soccer, karting.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés,

L’encadrement assure la sécurité des participants sur les activités.

Les animations peuvent être fermées en fonction des aléas climatiques.

Baignade surveillée tous les jours de 14h à 19h.

Vente des bracelets au chalet du lundi au vendredi de 14h à 18h30. .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 51 84 animations@ville-gueret.fr

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English :

L’événement Un été à Courtille Guéret a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Tourisme