Guéret

Course de baignoires flottantes

Plan d’eau de Courtille Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Avis aux bricoleurs et aux navigateurs en herbe ́ – ̀ ̀ !

Constituez votre équipe, faites preuve de créativité et construisez votre embarcation…

Animation ouverte à tous (à condition de savoir nager)Places limitées

Informations, règlement et ’ sur

https://www.ville-gueret.fr/…/course-des-baignoires .

Plan d’eau de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00 francois.valeriaud@ville-gueret.fr

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English : Course de baignoires flottantes

L’événement Course de baignoires flottantes Guéret a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Grand Guéret