Course de baignoires flottantes Guéret
Course de baignoires flottantes Guéret samedi 27 juin 2026.
Guéret
Course de baignoires flottantes
Plan d’eau de Courtille Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Avis aux bricoleurs et aux navigateurs en herbe ́ – ̀ ̀ !
Constituez votre équipe, faites preuve de créativité et construisez votre embarcation…
Animation ouverte à tous (à condition de savoir nager)Places limitées
Informations, règlement et ’ sur
https://www.ville-gueret.fr/…/course-des-baignoires .
Plan d’eau de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00 francois.valeriaud@ville-gueret.fr
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English : Course de baignoires flottantes
L’événement Course de baignoires flottantes Guéret a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Grand Guéret
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