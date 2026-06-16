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Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Musique en Marche Guéret

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Musique en Marche Guéret

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Musique en Marche Guéret vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Musique en Marche

Adresse : 16 avenue Marc Purat

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Guéret

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier !

Musique en Marche 16 avenue Marc Purat Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Anima, le cinéma le Sénéchal et les conseils de quartier proposent des soirées cinéma en plein air.
Au programme de cette séance, le quartier de Champegaud vous présente En fanfares
Pensez à vos sièges, coussins, plaids…
En cas de mauvais temps, repli dans la grande salle de la mairie.   .

Musique en Marche 16 avenue Marc Purat Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grand Guéret

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