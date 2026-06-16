Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Musique en Marche Guéret vendredi 10 juillet 2026.

Guéret

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier !

Musique en Marche 16 avenue Marc Purat Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Anima, le cinéma le Sénéchal et les conseils de quartier proposent des soirées cinéma en plein air.

Au programme de cette séance, le quartier de Champegaud vous présente En fanfares

Pensez à vos sièges, coussins, plaids…

En cas de mauvais temps, repli dans la grande salle de la mairie. .

Musique en Marche 16 avenue Marc Purat Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grand Guéret