La BM en fête Guéret
La BM en fête Guéret samedi 4 juillet 2026.
Guéret
La BM en fête
Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Braderie de livres, animations, ateliers, spectacles, lectures, concerts… .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
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English : La BM en fête
L’événement La BM en fête Guéret a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Grand Guéret
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