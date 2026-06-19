La BM en fête Guéret samedi 4 juillet 2026.

Guéret

La BM en fête

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Braderie de livres, animations, ateliers, spectacles, lectures, concerts… .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

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English : La BM en fête

L’événement La BM en fête Guéret a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Grand Guéret