Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La BM en fête Guéret

La BM en fête Guéret

La BM en fête Guéret samedi 4 juillet 2026.

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Guéret

La BM en fête

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Braderie de livres, animations, ateliers, spectacles, lectures, concerts…   .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La BM en fête

L’événement La BM en fête Guéret a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Grand Guéret

À voir aussi à Guéret (Creuse)