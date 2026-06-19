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Fête de la musique à la BM Guéret

Fête de la musique à la BM Guéret samedi 20 juin 2026.

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Guéret

Fête de la musique à la BM

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique avec Hamôn sur la lune et un ensemble de batterie   .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 

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English : Fête de la musique à la BM

L’événement Fête de la musique à la BM Guéret a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Tourisme

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