Fête de la musique à la BM Guéret
Fête de la musique à la BM Guéret samedi 20 juin 2026.
Guéret
Fête de la musique à la BM
Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique avec Hamôn sur la lune et un ensemble de batterie .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
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English : Fête de la musique à la BM
L’événement Fête de la musique à la BM Guéret a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Tourisme
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