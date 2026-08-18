A Noite Portuguesa Espace Montrichard Pont-à-Mousson
samedi 7 novembre 2026 · Espace Montrichard · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
A Noite Portuguesa
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
L’USCFP vous invite à un voyage au coeur du Portugal, où convivialité, tradition et modernité se rencontrent.
Cette soirée est bien plus qu’un événement c’est une célébration des valeurs qui nous unissent l’échange, la solidarité et la fierté culturelle. Venez nombreux pour une nuit où l’USCFP et le Portugal ne font qu’un !Tout public
12 .
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 54 56 20 uscfp54@sfr.fr
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English :
The USCFP invites you %E0 on a journey to the heart of Portugal, where warmth, tradition, and modernity come together.
This evening is much more than just an event—it’s a celebration of the values that unite us: exchange, solidarity, and cultural pride. We hope to see many of you there for a night where USCFP and Portugal become one!
L’événement A Noite Portuguesa Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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