L’autre Programme Pierre Feuille Loup Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson
vendredi 11 septembre 2026 · Espace Saint Laurent · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
L’autre Programme Pierre Feuille Loup
Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Ouverture de saison culturelle à 18h à l’espace Saint Laurent
Venez découvrir les grands rendez-vous de la saison culturelle de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson !
Et retrouvez à la suite, le spectacle de l’autre programme
Pierre Feuille Loup
Pierre Feuille Loup ? C’est d’abord trois histoires contées par Jeanne Gogny, dont le célébrissime Pierre et le loup.
C’est aussi un concert. On y entend une version époustouflante de la partition de Prokofiev par Sylvain Choinier.
Ce sont enfin les dessins de Lison De Ridder .
Les trois artistes font éclore sous nos yeux tout un monde un peu vintage et très actuel.Tout public
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Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09
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English :
Cultural Season Opening at 6:00 p.m. at Espace Saint Laurent
Come discover the highlights of the cultural season presented by the Pont-à-Mousson Basin Community of Communes!
And next up, the performance from the other program:
Pierre Feuille Loup
Pierre Feuille Loup? First and foremost, it’s three stories narrated by Jeanne Gogny, including the world-famous *Pierre and the Wolf*.
It’s also a concert. You’ll hear a breathtaking rendition of Prokofiev’s score by Sylvain Choinier.
And finally, there are the illustrations by Lison De Ridder.
Together, these three artists bring to life before our eyes a world that’s a bit vintage yet very contemporary.
L’événement L’autre Programme Pierre Feuille Loup Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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