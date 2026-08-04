L’autre Programme Pierre Feuille Loup Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

L’autre Programme Pierre Feuille Loup

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Ouverture de saison culturelle à 18h à l’espace Saint Laurent

Venez découvrir les grands rendez-vous de la saison culturelle de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson !

Et retrouvez à la suite, le spectacle de l’autre programme

Pierre Feuille Loup

Pierre Feuille Loup ? C’est d’abord trois histoires contées par Jeanne Gogny, dont le célébrissime Pierre et le loup.

C’est aussi un concert. On y entend une version époustouflante de la partition de Prokofiev par Sylvain Choinier.

Ce sont enfin les dessins de Lison De Ridder .

Les trois artistes font éclore sous nos yeux tout un monde un peu vintage et très actuel.Tout public

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Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cultural Season Opening at 6:00 p.m. at Espace Saint Laurent

Come discover the highlights of the cultural season presented by the Pont-à-Mousson Basin Community of Communes!

And next up, the performance from the other program:

Pierre Feuille Loup

Pierre Feuille Loup? First and foremost, it’s three stories narrated by Jeanne Gogny, including the world-famous *Pierre and the Wolf*.

It’s also a concert. You’ll hear a breathtaking rendition of Prokofiev’s score by Sylvain Choinier.

And finally, there are the illustrations by Lison De Ridder.

Together, these three artists bring to life before our eyes a world that’s a bit vintage yet very contemporary.

L’événement L’autre Programme Pierre Feuille Loup Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON