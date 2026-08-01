Soirée musicale Jérem Perry et Les Margouyots à la Belle Epoque La Belle Époque Pont-à-Mousson
samedi 8 août 2026 · La Belle Époque · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
Soirée musicale Jérem Perry et Les Margouyots à la Belle Epoque
La Belle Époque 5 Place Thiers Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
La Belle Époque accueille pour les samedis 1er et 8 août Jérem Perry et Les Margouyots un groupe Rockabilly pas comme les autres !
Découvrez le courant originel, le plus frustre, le plus violent du rock’n’roll, une espèce de tornade dévastatrice qui ne laisse rien en travers de son chemin !
Venez passer un bon moment, au son directement venu des années 50 pas de doute, la Belle Époque se met à l’heure du Rockabilly.Tout public
.
La Belle Époque 5 Place Thiers Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est Djiji.fulgoni@gmail.com
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English :
La Belle Époque welcomes Jérém Perry and Les Margouyots on Saturday, August 1 and 8: a rockabilly band like no other!
Discover the original, rawest, and most intense form of rock ‘n’ roll—a kind of devastating tornado that leaves nothing in its path!
Come have a great time to the sounds straight out of the ’50s: there’s no doubt about it, La Belle Époque is getting into the Rockabilly spirit.
L’événement Soirée musicale Jérem Perry et Les Margouyots à la Belle Epoque Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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