Concert A l’orée du bois L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Concert A l’orée du bois

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-03 20:00:00

fin : 2026-09-03 21:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Chemins croisés entre musiques savantes et populaires de Bretagne, Auvergne, Hongrie et Azerbaïdjan

Juliette Boubel, piano et vielle à roue. Juliette est professeur de piano au conservatoire de l’eurométrople de Metz

Des monts d’Auvergne à la plaine hongroise, en passant par la forêt bretonne et le grand Caucase d’Azerbaïdjan, les musiques et danses traditionnelles constituent une source vive d’inspiration profondément ancrée dans nos cultures.

Avec la vielle à roue et le piano, airs traditionnels, compositions et improvisations entrent en résonance d’une douce complainte à une danse fougueuse, les compositions de Béla Bartók, Joseph Canteloube et Kenul Amirova se mêlent aux airs traditionnels, chacun.e revisitant à sa manière les airs qu’ils ont collectés. Une petite incursion en Bretagne avec une improvisation au piano à partir d’un kost ar hoat (gavotte à l’orée du bois ) complètera ce voyage sonore.

Participation libreTout public

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L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr

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English :

A fusion of classical and folk music from Brittany, Auvergne, Hungary, and Azerbaijan

Juliette Boubel, piano and hurdy-gurdy. Juliette is a piano professor at the Eurométropole Conservatory in Metz

From the mountains of Auvergne to the Hungarian plains, passing through the Breton forest and the Greater Caucasus of Azerbaijan, traditional music and dance are a vibrant source of inspiration deeply rooted in our cultures.

With the hurdy-gurdy and the piano, traditional tunes, compositions, and improvisations resonate together: from a gentle lament to a spirited dance, the compositions of Béla Bartók, Joseph Canteloube, and Kenul Amirova blend with traditional tunes, each artist reinterpreting the melodies they have collected in their own unique way. A brief foray into Brittany with a piano improvisation based on a “kost ar hoat” (“gavotte at the edge of the woods”) will round out this musical journey.

Admission by donation

L’événement Concert A l’orée du bois Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON