Concert Les Quatre Saisons de Vivaldi Eglise Saint Laurent Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Concert Les Quatre Saisons de Vivaldi

Eglise Saint Laurent 22 rue Saint Laurent Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-18 20:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Un rendez-vous musical proposé par le Festival Baroque d’Auvergne. Réunies sous l’appellation Ensemble Saint-Stanislas , les instrumentistes Marta Gidaszewska (violon) et Bogumila Gizbert-Studnicka (clavecin) vous invitent à une soirée musicale sous le signe des Quatre Saisons de Vivaldi, mais aussi de Bach, Fauré, Bacewicz, Piazzolla, Paganini…

Le programme Autour du violon virtuose met en avant cet instrument qui a évolué de façon spectaculaire aux XVIIe et XVIIIe s., grâce à une foule de luthiers exceptionnels français, allemands, et bien sûr italiens. Il est l’instrument à danser car simple à transporter, et a fait son chemin en Europe grâce à des contacts de plus en plus faciles alors que les interprètes voyageaient beaucoup.

Le concert proposera des morceaux remarquables de J. S. Bach, C. Debussy, G. Bacewicz… et bien sûr A. Vivaldi, avec Le Printemps et L’Eté .Tout public

15 .

Eglise Saint Laurent 22 rue Saint Laurent Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 46 93 nancy.france-pologne@laposte.net

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English :

A musical event presented by the Auvergne Baroque Festival. Under the name “Ensemble Saint-Stanislas,” musicians Marta Gidaszewska (violin) and Bogumila Gizbert-Studnicka (harpsichord) invite you to an eveningfeaturing Vivaldi’s Four Seasons, as well as works by Bach, Fauré, Bacewicz, Piazzolla, and Paganini.

The program “Around the Virtuoso Violin” highlights this instrument, which evolved spectacularly in the 17th and 18th centuries, thanks to a host of exceptional luthiers: French, German, and, of course, Italian. It is the ideal instrument for dancing because it is easy to transport, and it gained popularity across Europe thanks to increasingly easy travel as performers traveled extensively.

The concert will feature remarkable pieces by J. S. Bach, C. Debussy, G. Bacewicz, and, of course, A. Vivaldi, including “Spring” and “Summer.”

L’événement Concert Les Quatre Saisons de Vivaldi Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON