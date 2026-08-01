Club nature Fabriquer le plan du verger L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson
vendredi 21 août 2026 · L'Agora de PAMbio · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
Club nature Fabriquer le plan du verger
L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Les après-midis nature en famille avec le club nature Graines et Fourmis recommencent !
Vendredi 21 août Fabriquer le plan du verger , dessin, pyrogravure, peinture avec Thérèse Pelte
Goûter partagé, participation libre (minimum 5€)
Renseignements et inscriptions 06 83 59 09 76Enfants
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L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 59 09 76 agora@pambio.fr
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English :
Family nature afternoons with the Graines et Fourmis nature club are back!
Friday, August 21: “Making a Map of the Orchard,” drawing, pyrography, and painting with Thérèse Pelte
Shared snack, donation-based (minimum 5?)
Information and registration: 06 83 59 09 76
L’événement Club nature Fabriquer le plan du verger Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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