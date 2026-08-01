Club nature Fabriquer le plan du verger L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Club nature Fabriquer le plan du verger

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 14:30:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Les après-midis nature en famille avec le club nature Graines et Fourmis recommencent !

Vendredi 21 août Fabriquer le plan du verger , dessin, pyrogravure, peinture avec Thérèse Pelte

Goûter partagé, participation libre (minimum 5€)

Renseignements et inscriptions 06 83 59 09 76Enfants

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L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 59 09 76 agora@pambio.fr

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English :

Family nature afternoons with the Graines et Fourmis nature club are back!

Friday, August 21: “Making a Map of the Orchard,” drawing, pyrography, and painting with Thérèse Pelte

Shared snack, donation-based (minimum 5?)

Information and registration: 06 83 59 09 76

L’événement Club nature Fabriquer le plan du verger Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON