Informations pratiques

« A nos peaux sauvages » par la compagnie Rosa bonheur Dimanche 27 septembre, 15h00, 17h00 La Ferme d’en Haut Nord

6€ ou 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

A nos peaux sauvagespar la compagnie Rosa bonheur

Voyage sensible, dansé et musical à vivre en famille (danse et musique)

Venez partager avec vos tout petits une expérience poétique, dansée et musicale.

Deux personnages vous initient à un voyage sensible et sensoriel. Il vous suffit d’entrer en peau à peau sur un tapis de peaux textiles et de vous laisser guider. Du cercle polaire vers l’équateur, de la protection vers le lâcher prise Dinuit et Siou affûtent nos perceptions et nous connectent à nos sensations primitives.

Alors …Traversez le pôle nord, laissez-vous bercer par la bise et le craquement de la neige. Laissez-vous envahir par les vents venant du sud, ceux qui chantent et mettent nos épidermes à nu.

A nos peaux sauvages est une ode à nos peaux perméables, à nos interactions sincères et à nos jeux enfantins.

Tarif 6€ ou 4€

De 6 mois à 3 ans, durée 40 mn

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}]

Dimanche 27 septembre 2026 à 15h et à 17h, à la Ferme d’en Haut jeune public danse

Amin Toulors